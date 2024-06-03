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Российские врачи объяснили рост количества больных рассеянным склерозом

Врач Эдигер: рассеянный склероз чаще выявляется из-за новых методов диагностики

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Shutterstock

По данным Минздрава РФ, в России растет количество пациентов с рассеянным склерозом – в прошлом году это заболевание выявили у 7 тыс. жителей страны. Такая статистика связана с совершенствованием методов диагностики, считает врач Александр Эдигер. Выявлять рассеянный склероз сегодня научились на самых ранних стадиях, благодаря чему у больных появилась возможность долгой, полноценной жизни, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Раньше диагноз рассеянный склероз ставился в момент запуска процесса демиелинизации – обеднения питающей оболочки. Это значит, что болезнь уже набрала силу и шансов на выживание пациента осталось мало. Сегодня же врачи научились диагностировать клинические варианты ранней формы поражения отдельных нервов, пояснил Эдигер. Благодаря этому лечение начинается своевременно, и у пациента есть шанс на ремиссию.

«Человек хоть и вынужден принимать лекарства практически всю оставшуюся жизнь, но не получает инвалидизирующие нервные нарушения», — подчеркнул медик.

Он добавил, что сегодня проблему рассеянного склероза решить пока не удалось. Однако медицинские исследования продолжаются, есть позитивные результаты, которые говорят о том, что человечество уже приблизилось к полной победе над болезнью.

Напомним, специалисты подчеркивают, что сегодня нет cтопроцентных способов защиты от атеросклероза, но есть разные схемы терапии, которые подбираются индивидуально для каждого пациента и помогают замедлить течение болезни и ее развитие. Препараты, предназначенные для лечения рассеянного склероза, снижают тяжесть и частоту обострений, терапия позволяет жить полноценной жизнью и рожать детей.

Неврологи ранее назвали первые признаки рассеянного склероза.

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