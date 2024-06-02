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В Уфе подвели итоги окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

В финал конкурса «Это у нас семейное» прошли 78 семей из ПФО

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family.rsv.ru

В Уфе 2 июня подвели итоги заключительного окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба конкурса.

По результатам конкурса для участников Приволжского федерального округа в финал прошли 78 семей.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что семьи становятся сильнее, работая единой командой.

«Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек», — сказала она.

В заключительный день полуфиналов для участников провели различные мастер-классы, экологическую акцию, а сами семьи выступили со своими творческими номерами.

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли во всех федеральных округах, а также в новых регионах страны. Всего в них приняли участие 1577 семейных команд.

Всего в конкурсе принимают участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех регионов России.

В финале конкурса «Это у нас семейное» примут участие 300 семейных команд, а 30 команд-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

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