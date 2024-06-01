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Детский омбудсмен запустила месяц «Родительской гостиной» по всей России

Запущенная детским омбудсменом акция «Родительская гостиная» продлится весь июнь

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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка

В День защиты детей уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила праздничные мероприятия, а также встретилась с семьями в рамках акции «Родительская гостиная». Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

Кроме того, Мария Львова-Белова посетила церемонию открытия международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения первых». Событие объединило детей и взрослых из 89 регионов России. В нем также приняли участие представители Международной ассоциации детских организаций.

В этот же день омбудсмен вместе с певицей Ани Лорак встретилась с семьями с детьми в рамках «Родительской гостиной», которая состоялась в московском подростковом клубе «Территория свободного времени».

«Родительская гостиная» — проект, реализуемый федеральным подростковым центром в рамках стратегической программы уполномоченного «Подростки России».

Мария Львова-Белова запустила с Ани Лорак месяц #РодительскойГостиной по всей России.

«Такие встречи с родителями будут проходить в разных регионах, в том числе на базе подростковых центров. И если раньше они были раз в месяц, то в июне встречи будут проходить чаще и в те дни, когда это удобно родителям», — сказала она.

Тема июньской Гостиной — безопасность детей в интернете.

Накануне по приглашению посла КНР в России Чжан Ханьхуэя Мария Львова-Белова приняла участие в торжественном приеме в посольстве страны в РФ.

Она отметила, что Россию и Китай объединяет не только многолетняя дружба, но и искренняя любовь к детям, забота о будущих поколениях.

«Надеюсь, что связи России с Китаем будут развиваться, в том числе по линии обмена опытом в сфере защиты детства, образования, медицины, семейного туризма. Институт уполномоченных по правам ребенка открыт к взаимодействию», — сказала уполномоченный.

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