Стали известны подробности ДТП с министром на Камчатке

Стали известны подробности ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Камчатки.

По данным ведомства, ДТП случилось около 14 часов по местному времени (5 часов утра в мск) на 75-м километре автодороги «Начикинский совхоз — Усть Большерецк- п. Октябрьский».

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ Patriot под управлением 36-летнего водителя.

В автомобиле УАЗ Patriot телесные повреждения получили водитель, 11-летний ребенок, 43-летний и 38-летний пассажиры. В Toyota травмы получили водитель и 75-летний пассажир, еще одного пассажира спасти не удалось.

В каком автомобиле ехал региональный министр здравоохранения Гашков, ГАИ не уточняет.

О происшествии стало известно утром 1 июня. Агентство «Кам24» сообщало, что Александр Гашков и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов ездили в рабочую командировку в Усть-Большерецкий район. ДТП произошло на обратном пути. Министр с множеством переломов находится в тяжелом состоянии.

Ранее появились подробности крупного ДТП на МКАД в Москве.