Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный выстрелил в прохожих на улице в Германии

В немецком городе Хаген неизвестный ранил из пистолета несколько человек

close
100%
Depositphotos

В Германии в городе Хаген неизвестный ранил из пистолета несколько человек. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, прозвучало несколько выстрелов. Сначала выстрелы раздались в одной из квартир, а затем — в парикмахерской неподалеку. Мужчине удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция. Территорию вокруг места, где прозвучали выстрелы, оцепили, движение транспорта остановлено.

В полиции сообщили Bild, что несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы отметили, что стрельба произошла из-за бытовых причин.

Спасатели, прилетевшие на вертолете на месте происшествия, оказывают помощь пострадавшим.

До этого неизвестный напал с ножом на немецкого политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в городе Мангейм. Отмечается, что это произошло 31 мая около 11:30 (12:30 мск) во время мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади. Неизвестный ударил политика ножом. Другие участники пытались остановить мужчину, но он вырвался из их рук.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о росте числа преступлений в отношении политиков и должностных лиц в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами