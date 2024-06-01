Неизвестный выстрелил в прохожих на улице в Германии

В Германии в городе Хаген неизвестный ранил из пистолета несколько человек. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, прозвучало несколько выстрелов. Сначала выстрелы раздались в одной из квартир, а затем — в парикмахерской неподалеку. Мужчине удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция. Территорию вокруг места, где прозвучали выстрелы, оцепили, движение транспорта остановлено.

В полиции сообщили Bild, что несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы отметили, что стрельба произошла из-за бытовых причин.

Спасатели, прилетевшие на вертолете на месте происшествия, оказывают помощь пострадавшим.

До этого неизвестный напал с ножом на немецкого политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в городе Мангейм. Отмечается, что это произошло 31 мая около 11:30 (12:30 мск) во время мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади. Неизвестный ударил политика ножом. Другие участники пытались остановить мужчину, но он вырвался из их рук.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о росте числа преступлений в отношении политиков и должностных лиц в стране.