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На Алтае сборщик орехов отбился от медведя

На Алтае медведь напал на сборщика орехов

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Depositphotos

В Онгудайском районе республики Алтай медведь напал на мужчину, который собирал в лесу орехи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Республика Алтай».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в лесу около села Иодоро. Медведь напал на сборщика орехов, мужчина сумел отбиться от хищника. Пострадавший выжил, его госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами, жизни россиянина ничего не угрожает.

Обстоятельства нападения хищника пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в Магаданской области женщина палкой отпугнула медведя, который встал перед ней на задние лапы. Инцидент произошел в колымском поселке Оротукан, вышедший из леса медведь бродил возле частных домов, с хищником столкнулась местная жительница. Происходящее сняли на видео очевидцы, пожилая женщина схватила палку и отогнала хищника. Зверь поспешил ретироваться и скрылся в лесном массиве, отважная россиянка продолжила путь.

Ранее в Югре мужчина покормил с рук медведя, который бродил по городу.

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