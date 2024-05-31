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В Калининграде нашли бездомную собаку с огнестрельным ранением

В Калининграде неизвестные стреляли в бездомного пса, сейчас его пытаются спасти

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Фото очевидицы

В Калининграде ветеринары пытаются спасти собаку, найденную на обочине дороги с тяжелым ранением. Об этом сообщает «Клопс».

Как рассказала изданию руководитель благотворительного фонда «Поможем вместе 39» Татьяна Савина, раненое животное, лежащее у дороги в Неманском районе, заметила девушка по имени Виктория. Именно она связалась с волонтерами и показала им, где находится истекающая кровью собака. В операции по ее спасению также принял участие житель Немана, который подобрал животное и привез его к зоозащитникам.

«Так мы быстрее смогли привезти ее в клинику», — объяснила Татьяна Савина.

Она говорит, что была шокирована, когда увидела в каком состоянии находится Стрелка — так собаку назвали волонтеры. Врачи установили, что у нее полностью раздроблена плечевая кость, а сама рана похожа на огнестрельную.

«Не передать словами, насколько страшно было это увидеть! Огромное спасибо ветеринарной клинике за оперативный прием. Нам помогли в долг. Теперь мы очень просим помощи у неравнодушных людей, одни мы не справимся!», — признается зоозащитница.

Несмотря на усилия, переднюю лапу Стрелки спасти не удалось, сейчас врачи продолжают бороться за ее жизнь.

До этого в Новосибирске прошел митинг против эвтаназии бездомных животных.

Ранее зоозащитница пригрозила выпустить из приюта в Нижнекамске 150 собак из-за недостатка финансирования.

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