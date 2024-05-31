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Названа причина сбоя в московском метро

Небольшая техническая неисправность стала причиной сбоя на красной ветке метро

Причина сбоя в метро Москвы — небольшая техническая неисправность. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении департамента, уточнив, что пассажиры в безопасности.

Отмечается, что все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки.

«Приносим извинения и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график», — добавили в дептрансе.

Вечером 31 мая произошло задымление в тоннеле метро на Сокольнической линии. Не было движения от «Университета» до «Парка культуры». При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позже появилась информация о том, что пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная».

В апреле в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда.

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