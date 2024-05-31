Пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» метро Москвы

Пассажиров эвакуируют на станции московского метро «Спортивная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным Telegram-канала 112, пассажирам приходится выбираться пешком по тоннелям. Есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что спасатели МЧС проверяют информацию о задымлении в тоннеле метро на Сокольнической линии.

По информации Telegram-канала дептранса, на Сокольнической линии нет движения от «Университета» до «Парка культуры». При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В апреле в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда. Отмечается, что причина происшествия — короткое замыкание.

В конце марта экстренные службы сообщили о возгорании поезда на станции метро «Третьяковская» в Москве.