МЧС проверяет информацию о задымлении в московском метро

Спасатели МЧС проверяют информацию о задымлении в тоннеле метро на Сокольнической линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пожарные <...> проверяют информацию о задымлении в одном из вагонов поезда в тоннеле между станциями «Спортивная» и «Воробьевы Горы», — рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала дептранса, на Сокольнической линии нет движения от «Университета» до «Парка культуры». При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В апреле в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда. Отмечается, что причина происшествия — короткое замыкание.

В конце марта экстренные службы сообщили о возгорании поезда на станции метро «Третьяковская» в Москве. Пожар произошел в последнем вагоне состава.

В февраля сообщалось о возгорании на станции метро «Спортивная».