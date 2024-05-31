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В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдут Дни Тюменской области

На выставке «Россия» 1 июня пройдут презентация фильма и концерт

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Пресс-служба «Роснефти»

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» 1 июня пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Продюсер Дмитрий Рудовский и актриса Василиса Коростышевская представят гостям павильона художественный фильм «Мой любимый чемпион». В презентации также примут участие представители Министерства культуры РФ, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерации конного спорта России и Олимпийского комитета России.

Также в этот день пройдет выступление народного артиста России, пианиста Юрия Розума. При этом произведения классической музыки на скрипке и кларнете исполнят юные музыканты Александр Колесников и Владислав Резников.

Кроме того, в течение всего дня в павильоне «Роснефти» активисты общероссийского общественного движения «Движение первых» будут проводить мастер-классы по созданию USB-вентиляторов.

Вместе с тем, 1 и 2 июня в павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдут Дни Тюменской области. В рамках тематических дней в павильоне компании состоится лекция о социальных и образовательных проектах «Роснефти» в регионе для детей и молодежи. Также гостей павильона ждет научно-популярная лекция о грантовых программах и экологических проектах компании в регионе.

Кроме того, гости смогу увидеть уникальные фото- и видеозаписи северного лесного оленя в Тюменской области, которые продемонстрируют в ходе лекции ученого Тобольской научной станции Российской академии наук по изучению и сохранению краснокнижного животного.

Для детей в этот день будет организован интерактивный квиз о северном олене и викторина о краснокнижных птицах с тематическими призами за правильные ответы. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению кормушек для птиц, экосумок и 3D фигурок оленя. В зоне кафе будет работать фотовыставка краснокнижных животных и птиц Тюменской области, а также флоры и фауны уникального озера Соленого.

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