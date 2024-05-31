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Россиянина, который в Новый год избил жену молотком, отправили под стражу

В Башкирии арестовали мужчину, который в Новый год изувечил жену молотком

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Башкирии отправили в СИЗО мужчину, который жестоко избил жену молотком почти полгода назад. Об этом сообщает NewsBash.

Правоохранители задержали жителя Иглино Александра лишь 21 мая в Уфе. Бывшая жена мужчины, пострадавшая от его жестокости, рассказала, что некоторое время он скрывался на территории Свердловской области и жил там у родственников.

Кроме того, по словам женщины, он собирался заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО, однако не смог сделать это из-за проблем с алкоголем, которые в последний день 2023 года стали причиной его агрессии в ее адрес. Екатерина отметила, что продолжает бороться с последствиями перенесенного нападения, воспитывает сына и не держит зла на экс-супруга.

«Я даже горжусь собой, что не опустилась до мести. Я желаю ему хорошего и надеюсь, что в тюрьме он избавится от своей пагубной привычки», — заключила пострадавшая.

За причинение тяжких телесных повреждений Александру, который уже был судим, грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 31 декабря прошлого года в башкирском селе Иглино. Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, мужчина напал на супругу с молотком из-за того, что она не уследила за их восьмимесячным сыном. Мать попросила отца присмотреть за младенцем, но тот отказался, тогда женщина положила сына на кровать, легла рядом с ним и заснула. В какой-то момент мальчик проснулся и упал с кровати, разъяренный муж схватил молоток и начал избивать им супругу. Пострадавшая вызвала полицию, сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы, по состоянию на конец февраля уголовное дело в отношении ее мучителя так и не было возбуждено.

Ранее россиянин избил жену и сломал ей палец из-за документов на квартиру.

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