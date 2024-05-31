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В центре Москвы локализован крупный пожар

МЧС: в Москве на Люсиновской улице локализовали пожар в реконструируемом здании

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Depositphotos

Пожар в центре Москвы в реконструируемом доме на Люсиновской улице, 31, строение 6 локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Москве.

«Благодаря слаженной работе в 17.30 пожар был локализован», — сообщили в МЧС РФ.

На Люсиновской улице, 31, строение 6 в Москве произошел крупный пожар. На месте работают все оперативные службы.

До этого сообщалось, что площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 300 квадратных метров. При этом площадь пожара на кровле реконструируемого здания составляла около 100 квадратных метров.

При этом ранее сообщалось, что в ресторане «Благодать» на Петровской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар. Отмечается, что пожарные уже выехали на место пожара. Других подробностей не сообщается.

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