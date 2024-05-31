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В экспертном сообществе отметили эффективность «школы губернаторов»

Член ОП РФ Кислицына: Путин делает ставку на высококлассных специалистов

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Вячеслав Федорищев на позиции временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области использует все лучшее из накопленного профессионального опыта. Об этом рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

По ее словам, глава государства оценил наличие у Федорищева опыта работы как на федеральном уровне (в Минэкономразвития), так и в регионе (в Тульской области).

«Президент доверил талантливому профессионалу управление Самарской областью — крупнейшим промышленным регионом страны. Это в очередной раз подтверждает ключевой принцип президентской кадровой политики. Ставка делается на высококлассных специалистов, у которых есть стремление работать над повышением качества жизни граждан, управленческий опыт и соответствующая экспертиза», — сказала Кислицына.

При этом член ОП РФ отметила, что за «школой губернаторов» закрепилась устойчивая репутация эффективного кадрового института.

«Каждая новость о назначении ее выпускника на статусную государственную должность — факт, такую репутацию подтверждающий. Главное, что дают в «школе губернаторов» — это конкретные управленческие навыки», — сказала она.

Кислицына подчеркнула, что эти навыки универсальны и могут применяться в практической деятельности на многих должностях.

«Это, прежде всего, способность работать в режиме антикризиса — очень актуальная история, потому что кризисные ситуации являются неотъемлемой частью нашей жизни. Умение коммуницировать с людьми, быть близкими к ним, проявлять эмпатию и открытость. Обучение, нацеленное на практическую деятельность и на получение навыков, эффективно», — заключила она.

Ранее Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, освободив от должности главы региона Дмитрия Азарова.

Напомним, Федорищев является выпускником третьего потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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