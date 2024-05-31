В СПЧ заявили о подготовке к депортации сотен россиян из Латвии

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что власти Латвии готовят к депортации более 800 пенсионеров из РФ, которые жили в республике по виду на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вышинского, на сегодняшний день это самая острая проблема. В СПЧ подготовили предложения об организации приема граждан. Член Совета при главе РФ отметил, что существует система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области. Там депортированным могут оказать первый прием на пять-семь дней.

30 мая вице-президент Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова заявляла, что Россия предоставила вид на жительство 83-летнему гражданину Латвии Александрсу Димитриевсу после того, как были урегулированы вопросы, связанные с неточностью в написании его фамилии.

В марте сообщалось, что управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошли языковой тест.

До этого министр внутренних дел Латвии Рихадрс Козловскис заявлял, что массового выдворения граждан России из страны, вероятнее всего, не случится.

Ранее в Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.