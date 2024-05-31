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Российская школьница случайно подожгла квартиру соседей

Ростовская школьница случайно подожгла квартиру соседей

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МЧС России

В Ростовской области шалость восьмилетней девочки закончилась вызовом пожарной бригады. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Пролетарске. Как рассказали в ведомстве, школьница поджигала бумагу и выкидывала ее из окна. Огарок отнесло на балкон соседней квартиры — находившиеся на нем вещи начали дымиться. Дети, гулявшие во дворе, заметили возгорание и вызвали пожарных.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на одном квадратном метре», — рассказали спасатели.

До этого похожий случай произошел в Рязани: шалость шестилетнего мальчика с огнем стала причиной пожара в двух квартирах. Пожилая женщина курила на балконе и оставила на видном месте зажигалку и сигареты, ее шестилетний внук устроил опасную игру, случайно поджег на балконе вещи, пламя быстро распространилось по комнате и перекинулось на балконы соседей.

Ранее в Череповце восьмилетний мальчик поджег балкон от скуки.

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