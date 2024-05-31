Мать убитой российскими военными девушки рассказала о бездействии полицейских

Мать убитой 23-летней жительницы Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой Татьяна высказала мнение, что местная полиция не хотела расследовать исчезновение ее дочери. Об этом сообщает «Лента.ру».

В расправе над девушкой обвиняются двое военных разведчиков — старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин. По словам ее матери, после пропажи она вместе с близкими начала собственное расследование, поскольку полицейские не брались за дело. При этом в ответ на просьбу помочь они заявляли, что девушка придет к матери, когда «нагуляется».

В итоге женщина обратилась в Следственный комитет, и дело стало двигаться. По словам Давроновой, из-за волокиты и нежелания полицейских работать пропали ценные улики. В их числе записи с камер наблюдения в кафе «Радуга», откуда военнослужащие похитили ее дочь.

30 мая газета «Коммерсантъ» сообщала, что военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело против двух военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве жительницы ЛНР. По версии следствия, потерпевшая состояла в интимных отношениях с поэтом-разведчиком ВДВ Айдыном Жамидуловым. Он опасался, что девушка расскажет о романе его жене, поэтому вместе с сослуживцами похитил любовницу и выдал ее за украинскую разведчицу, после чего жестоко расправился с девушкой и приказал подчиненным взорвать ее тело.

До этого сообщалось, что житель Волгограда Алексей Ишкин, убивший любовницу и ее мать в Сочи, отправился в зону проведения спецоперации на Украине.

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