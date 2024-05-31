Духовное управление мусульман Татарстана считает запрет на никаб исламофобским выпадом

Муфтий республики Татарстан Камиль Самигуллин назвал запрет на ношение никаба выпадом против мусульман. Недавнюю инициативу председателя СПЧ он прокомментировал в интервью изданию Islam Today.

Духовное управление мусульман Татарстана до сих пор воздерживалось от комментариев, однако наконец-то определилось с официальной позицией. Его глава заявил, что запрет на ношение традиционного женского головного убора мусульман, закрывающего практически все лицо, неуместен и ведет к разжиганию религиозных и межнациональных конфликтов. При этом само обсуждение инициативы запрета никаба в России он считает неактуальным.

«Поэтому если и выводить закон, то логичным был бы запрет на принуждение женщин одевать никаб. А поскольку мы выступаем за демократические ценности и на откровенный, вульгарный стиль одежды в России нет никаких запретов, то и ношение никаба должно оставаться правом и личным делом женщины и ее семьи», — полагает Самигуллин.

Муфтий РТ заявил, что запрет на никаб никак не поможет борьбе с радикализмом, но зато «может стать поводом для усиления информационной войны против России.

«Во время пандемии никакого всплеска экстремизма из-за обязательного ношения медицинских масок не наблюдалось. Поэтому инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и против культурного многообразия России. Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо», — подчеркнул муфтий республики.

В мае глава СПЧ Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России. Ответственные лица из Госдумы отреагировали на эту инициативу. Они призвали к обсуждению вопроса с участием представителей религиозного ислама и местных властей, подчеркивая важность уважения к различиям и разумному подходу к данной теме.

На днях вице-спикер ГД Даванков предложил дать регионам право запрещать ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

Ранее женщину в никабе выгнали из автобуса в Нидерландах.