На акции протеста у МИД Армении задержаны 26 человек

Во время акции протеста возле здания министерства иностранных дел (МИД) Армении в Ереване были задержаны 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны Нарека Саргсяна.

«У здания МИД были задержаны 26 человек», — заявил он.

Перед этим говорилось о задержании 16 человек.

До этого сообщалось, что в столице Армении полицейские задержали несколько участников митинга за отставку армянского премьер-министра Никола Пашиняна у здания министерства иностранных дел в центре города. Демонстранты бросали бутылки. 27 мая по всей Армении проходили акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Акции до сих продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране. Как сообщало министерство внутренних дел страны, в Ереване задержали более 100 участников митингов за отставку Пашиняна.

Ранее в Армении полиция избила оппозиционного депутата при задержании.