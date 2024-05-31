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Двухлетняя россиянка попала в реанимацию после падения из окна

В Богородске двухлетняя девочка выпала из окна, ребенок в реанимации

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СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области двухлетняя дошкольница выпала из окна квартиры, девочка в больнице. По факту случившегося Следственное управление СК РФ по области начало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в селе Богородское 30 мая в доме на улице Туркова. По предварительной информации, дошкольница облокотилась на москитную сетку в квартире на пятом этаже и спикировала вниз. В ведомстве уточнили, что окно, из которого выпал ребенок, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком.

Пострадавшую доставили в нижегородскую больницу. О характере полученных девочкой травм не сообщается, но известно, что ребенок находится в реанимации.

До этого в Петербурге ребенок получил разрыв органов после падения из окна пятого этажа.

Ранее в Калининграде выпавшего из окна девятилетнего мальчика спасла туя, посаженная соседом.

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