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В Совфеде положительно отреагировали на трудоустройство подростков на заводы ОПК

Сенатор Бондарев счел допустимым трудоустройство подростков на предприятия ОПК

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Совет Федерации РФ/РИА Новости

Идея о трудоустройстве несовершеннолетних на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) имеет резон на фоне кадрового дефицита. К такому выводу пришел первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Бондарев в беседе с ТАСС.

«Возьмем историю, Советский Союз — (подростки. — «Газета.Ru») работали», — напомнил сенатор.

Он также отметил, что в прошлом при российских школах существовали учебно-производственные комбинаты.

«И сейчас это можно возродить», — утверждает Бондарев.

По мнению зампреда, в настоящее время нередко студенты техникумов самолично выражают желание и готовность работать, и им необходимо предоставить такую возможность.

В январе на российском рынке труда зафиксировали трехкратных рост вакансий для несовершеннолетних. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров в стране.

Ранее психолог дала советы, как родителям вести себя с подростком, который пошел работать.

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