Россиянам объяснили, как побороть летнюю лень

С наступлением жарких дней продуктивность многих людей снижается. Этому явлению даже придумали название — летняя лень. Бизнес-психолог, гипнолог, коуч, создатель авторского метода достижения целей Виталия Наумова рассказала интернет-изданию «Абзац», что справиться с данным синдромом поможет грамотное планирование.

«Прием «сначала съешь лягушку» — самую тяжелую и неприятную задачу сделайте в первую очередь. В начале дня, когда вы полны сил, это получится легче и быстрее. И если отложить самое неприятное на потом, то весь день мысли об этом деле будут вас угнетать и вытягивать энергию», — сказала эксперт.

Чтобы взяться за главную задачу дня, она посоветовала применить еще один прием. По ее словам, необходимо поставить таймер на 10–15 минут и в течение этого времени делать то, что приносит удовольствие. Как только будильник прозвенит — сразу приступать к работе.

Согласно результатам исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, чуть меньше половины (49%) россиян отмечают у себя снижение эффективности летом, а у 51% производительность остается неизменной.

Более половины (55%) тех, кто больше ленится летом, объясняют это плохой переносимостью жары, а 35% — манящей на улицу хорошей погодой. У 6% в теплое время года увеличивается объем задач, 3% называют личные причины, а 1% — недостаток интересных задний на работе.

61% тех, кто не испытывает летом снижение продуктивности, связывают лень со своим настроением, 31% отмечают, что не чувствуют прокрастинации, а у 8% она возникает в другие времена года.

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