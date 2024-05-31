В Херсонской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом пострадали люди

Украинские военнослужащие вечером 30 мая нанесли удар по поселку Днепряны, расположенному в Херсонской области. Целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал многоэтажный жилой дом на улице Корсунской, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа города Новая Каховка.

В заявлении отмечается, что здание подверглось атаке украинского беспилотного летательного аппарата. Из-за действий военных ВСУ в населенном пункте был поврежден газопровод, в связи с чем 76 абонентов остались без газоснабжения.

Более того, из-за взрыва в самом доме оказались выбиты окна. По последней информации, ранения получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1988 года рождения.

«С минно-взрывными травмами они доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу», — добавили представители властей.

Днем 31 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские бойцы при помощи беспилотника атаковали город Пологи в Запорожской области. Удар был нанесен, когда на местной электрической подстанции проводились ремонтные работы. В результате действий солдат ВСУ оборудование на объекте получило повреждения.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона взорвался молоковоз.