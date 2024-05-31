Политолог предложил расширить премию ИРИ

Прошедшая накануне церемония вручения Национальной премии интернет-контента Института развития интернета позволила взглянуть на индустрию диджитал-контента под новым углом, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Стало понятно, что недавно фрондирующая, казалось бы, среда оздоровляется и начинает отражать реальные настроения в обществе», — написал Ухов.

Политолог отметил, что способы производства и доставки контента не должны нести в себе негативную повестку.

«Онлайн-площадки и стриминговые сервисы не должны продвигать русофобию», — сказал он.

По словам Ухова, премия ИРИ смогла отразить настроение сегодняшнего общества.

«Это и контекст православной веры – недаром премию в специальной номинации «Быть человеком» получил Герой Советского Союза инок Киприан. Это ценности помощи и соучастия, отраженные в премии сериалу «Плейлист волонтера» о работе поискового проекта «Лиза Алерт», — добавил политолог.

По мнению Ухова, практику премии ИРИ необходимо расширять, помогая молодым патриотичным проектам продвигать лучшие общенародные ценности.

Напомним, 31 мая стали известны победители второй части Национальной премии интернет-контента.