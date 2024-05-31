Спецпроект «Ленты.ру» победил в номинации Национальной премии интернет-контента

Медиаэнциклопедия российского оружия «Оружие России: на страже Родины» интернет-издания «Лента.ру» победила в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» третьей Национальной премии интернет-контента, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co, в который входит издание.

Отмечается, что церемония награждения победителей второй части премии прошла в киноконцертном комплексе «Мосфильм» 30 мая. Награду «Ленте.ру» вручили пранкеры Вован и Лексус.

«Спасибо Институту развития интернета за то, что максимально соответствует своему названию и развивает не просто интернет, а огромную индустрию. Как член продюсерского комитета, с ответственностью заявляю, что каждый год ИРИ повышает уровень конкурсных работ и нам как производителям контента нужно ему соответствовать», — сказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

В свою очередь, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров подчеркнул, что ИРИ каждый год дает стимул делать проекты все лучше и лучше. По его словам, тема оружия стала часто появляться в современной новостной повестке.

«Казалось бы, что еще нового, что интересного мы можем о нем рассказать? И выясняется, что за каждым типом вооружения стоит своя человеческая история и невероятные технологии в сочетании с богатой традицией», — добавил он.

В медиахолдинге рассказали, что проект «Оружие России: на страже Родины» состоит из интерактивного лендинга, 10 лонгридов, 10 видеороликов и объясняющего контента в социальных сетях. Его читатели смогут узнать об истории создания уникального российского вооружения и разработках будущего.

Проекту «Ленты.ру» позволил широкой аудитории получить достоверную информацию о действительной мощи армии и ее новейшем оснащении. Охват проекта составил более 20 млн просмотров.

Напомним, Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году. Она направлена популяризацию созидательных онлайн-проектов и их авторов.