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Сбер подготовил подарки юным клиентам ко Дню защиты детей

В павильоне Сбера на выставке «Россия» проведут лекции для детей

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Сбер подготовил подарки к Международному дню защиты детей 1 июня, сообщает пресс-служба банка.

Юные клиенты смогут оформить Детскую СберКарту с Чебурашкой и СберКотом. Также для детей в павильоне Сбера на выставке «Россия» пройдут образовательные мероприятия, среди которых лекции по финансовой грамотности, кибербезопасности и другие.

В День защиты детей, 1 июня, Сбер проведет «Зеленый марафон», в рамках которого все собранные средства отправят на помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства.

В парке «Зарядье» для детей организуют разные активности, среди которых фотозона с персонажами мультфильмов, большая дженга и другие.

В Московском саду «Эрмитаж» для детей и их родителей выступят различные артисты, пройдут мастер-классы, познавательные квизы и другие активности.

Напомним, ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

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