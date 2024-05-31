В Белоруссии поймали экс-наемника, собиравшего дроны для контрабандистов

В городе Молодечно Минской области задержали бывшего наемника французского Иностранного легиона. Об этом сообщило агентство БелТА.

По данным Государственного пограничного комитета страны, мужчина — гражданин Белоруссии. Его задержали 29 мая. На месте задержания правоохранители нашли комплектующие для сборки беспилотников, воздушную винтовку и боеприпасы.

Также у задержанного нашли значки, шевроны и медали французского Иностранного легиона и нацистскую символику, отметила БелТА. По данным ведомства, подозреваемый причастен к перемещению ценных товаров через границу.

Следствие отметило, что задержанный с 2000 по 2005 год служил в легионе и участвовал в боевых действиях в Африке. Мужчина назвал своим хобби сборку беспилотников для личных целей.

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