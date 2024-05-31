Москалькова призвала к созданию «зеленых коридоров» для решения проблем участников СВО

К созданию «особых коридоров» для решения проблем участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей призвала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

На расширенном заседании коллегии Минтруда России Москалькова выразила слова благодарности участникам СВО и заявила, что для решения их вопросов «нужны особые условия и особые зеленые коридоры».

Москалькова пояснила, что к ней периодически поступают обращения по социальным гарантиям бойцов СВО и членов их семей. Она заявила о необходимости создания центров реабилитации и поддержки военнослужащих, которые перенесли тяжелые операции после ранений. В качестве положительного примера она привела существующий в Ленинградской области центр, где бойцов, которым понадобилось протезирование, обучают, в том числе, бытовым навыкам.

29 мая сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в прошлом году помогла родственникам выяснить судьбу более 100 пропавших без вести участников специальной военной операции. Большинство находились в украинском плену, у некоторых «судьба была иная».

Ранее Москалькова заявила, что удивлена арестом генерала Попова.