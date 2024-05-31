Тюменских супругов будут судить за хищение денег у 90-летних пенсионеров

В Тюмени будут судить семейную пару, которая воровала у пенсионеров деньги, работая на мошенников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, супруги выполняли функции курьеров, действуя в составе преступной группы. Мошенники работали по схеме «ваш родственник попал в ДТП», обманом вымогая деньги у пожилых людей. Пара забирала средства и перечисляла их на счета аферистов, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения. Таким образом обвиняемые похитили у четырех пенсионеров в возрасте от 80 до 90 лет 890 тысяч рублей.

Во время следствия по уголовному делу в отношении супругов они добровольно погасили ущерб на сумму в 35 тысяч рублей. Сообщается, что по месту их жительства изъяли еще 40 тысяч рублей. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

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