Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тюменских супругов будут судить за хищение денег у 90-летних пенсионеров

В Тюмени будут судить супругов, воровавших деньги у 90-летних пенсионеров

close
100%
Shutterstock

В Тюмени будут судить семейную пару, которая воровала у пенсионеров деньги, работая на мошенников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, супруги выполняли функции курьеров, действуя в составе преступной группы. Мошенники работали по схеме «ваш родственник попал в ДТП», обманом вымогая деньги у пожилых людей. Пара забирала средства и перечисляла их на счета аферистов, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения. Таким образом обвиняемые похитили у четырех пенсионеров в возрасте от 80 до 90 лет 890 тысяч рублей.

Во время следствия по уголовному делу в отношении супругов они добровольно погасили ущерб на сумму в 35 тысяч рублей. Сообщается, что по месту их жительства изъяли еще 40 тысяч рублей. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества с документами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами