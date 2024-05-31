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Россиянина, упавшего с пятого этажа на авто, обязали выплатить компенсацию его владелице

Архангелец, упавший с пятого этажа на авто, выплатит компенсацию его владелице

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Shutterstock

В Архангельской области жительница Новодвинска через суд добилась компенсации за вред, причиненный соседом ее машине. Об этом сообщили в пресс-службе Новодвинского городского суда.

Согласно материалам дела, 3 марта текущего года мужчина, будучи в состоянии алкогольного психоза после длительного употребления спиртного, решил выйти с пятого этажа своей кухни. Как позже он пояснил в беседе с правоохранителями, ему было интересно узнать разницу в падении со второго и пятого этажей.

В результате новодвинец приземлился на автомобиль соседки, разбив ему лобовое стекло, оставив вмятину на капоте и повредив панели внутри салона. Владелица машины, неработающая пенсионерка, оплатила дорогостоящий ремонт транспортного средства, после чего обратилась в суд с иском о взыскании материального и морального вреда.

Суд удовлетворил требования заявительницы частично, обязав ответчика компенсировать сумму, потраченную пенсионеркой на приведение машины в первоначальный вид.

Ранее россиянин отсудил 1,7 млн рублей за ямы на трассе «Золотое кольцо».

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