Дмитрий Чернышенко высоко оценил вклад Беглова в создание школ нового поколения

Создание «школ будущего» является примером успешного сотрудничества правительства и администрации Санкт-Петербурга, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в школу № 703 Московского района в Санкт-Петербурге.

По словам Чернышенко, для достижения целей по развитию талантов детей и молодежи президент России Владимир Путин поддержал новый нацпроект «Молодежь и дети».

«В рамках нацпроекта будут создаваться «школы будущего», которые позволят развивать творческие, технические, научные и спортивные направления», — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер высоко оценил вклад губернатора Беглова в создание условий для развития всех уровней образования.

По словам Беглова, в 2024 году Санкт-Петербург закроет проблему дефицита школ.

«Мы вводим рекордное количество – 37 новых школ. В таких школах сейчас учатся 25% наших ребят», — сказал он.

Беглов добавил, что одним из примеров «школы будущего» является школа № 703, оборудованная молекулярной, инженерной лабораториями, а также лабораторией 3D-моделирования, графического дизайна и планетарием.

Также Чернышенко и Беглов почтили память рабочих, возложив цветы у памятного знака «Егоровцам, павшим в дни блокады Ленинграда».