В Москве наградили победителей второго этапа премии интернет-контента

В Москве состоялся второй блок церемонии награждения победителей третьей Национальной премии интернет-контента. Жюри отметило знаковые проекты, посвященные, в том числе семье и спецоперации. Об этом сообщили в Институте развития интернета, организовавшем премию.

Статуэтки вручили победителям более чем в 20 номинациях.

Награды получили фильм «Повелитель ветра», документальное кино «Мама, короче говоря, пора жить как раньше», музыкальная композиция «Скажите детям», блог Юлии Меньшовой, ролик «Пушкинская карта», сериалы «Плейлист волонтера» и «Крутая перемена».

Последний проект посвящен учителю литературы, который днем работает с подростками в школе, а вечером преподает свой предмет заключенным.

Вручая награду создателям этого серила в номинации «Проект Года учителя», заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что прошлый год в России был объявлен главой государства Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

«Нужно сейчас поблагодарить ИРИ за площадку, которая дает возможности старту такого количества интереснейших проектов. И вы делаете удивительное чудо, поскольку вы конвертируете смысл и ценности в такую форму, которая живет вечно, и ей можно только наслаждаться», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Победителем в специальной номинации «Быть человеком» стал отец Киприан, в миру герой Советского Союза, автор-исполнитель песен об Афганской войне Валерий Бурков.

Статуэтку ему вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который присоединился к церемонии по видеосвязи, и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

В своем видеообращении Сергей Кириенко отметил, что сегодня проповеди отца Киприана, его размышления о борьбе добра и зла, в которой каждый человек делает свой выбор, слушают миллионы людей, сотни бойцов на передовой, где регулярно бывает священнослужитель.

«Отец Киприан помогает и своим опытом, и своим выбором, доказывая всей своей жизнью, что, благодаря таким людям добро всегда побеждает», — сказал Кириенко.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский подчеркнул, что премия интернет-контента отмечает тех, кто создает талантливые проекты, трудясь за кадром, и хочет по-честному говорить с аудиторией.

В этом году церемония награждения победителей премии интернет-контента прошла в два этапа. Первый состоялся в марте в рамках Всемирного фестиваля молодежи.