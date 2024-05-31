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Россиянам рассказали о скрытой угрозе «третичного курения»

Врач Замышляева: третичное курение несет скрытый вред здоровью

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Shutterstock

«Третичное курение» — это частое нахождение некурящего человека в помещении, где ранее курили. Об этом рассказала пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Основная проблема, по ее словам, заключается в сложности обозначения границ воздействия табачного дыма.

«Чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. «Третичное же курение» еще малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате «третичного курения» развивается скрыто, постепенно», — отметила врач.

Она добавила, что последствия «третичного курения» могут проявиться через многие годы в виде заболеваний легких и патологий сердечно-сосудистой системы.

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев до этого дал совет, как бросить курить. Для этого важно найти весомый стимул. Аргумент при этом должен иметь ярко выраженную индивидуальную значимость. В качестве такого аргумента может выступать стремление оградить близких от губительного воздействия пассивного курения, а также осознание риска развития тяжелых заболеваний, пояснил специалист.

Ранее врач назвал причины никотиновой зависимости.

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