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В Амурской области почти 30 вагонов сошли с рельсов

СК: в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем

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Depositphotos

В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, все случилось на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги, который находится в Шимановском районе Амурской области. В результате схода повреждения получили 29 вагонов, две опоры, а также оборвались провода контактной сети. Движение поездов по перегону временно приостановлено.

Причины случившегося устанавливаются, в инциденте никто не пострадал. По данному факту возбудили уголовное дело.

До этого в Дагестане машина выехала на переезд перед грузовым поездом. Инцидент произошел между станциями Ачи и Манас. Утром средство передвижения столкнулось с автомобилем. Машинист попытался затормозить, но из-за небольшого расстояния сделать это не удалось.

Во время произошедшего никто из членов локомотивной бригады не пострадал. Приехавшие на место медики не смогли спасти троих пассажиров автомобиля.

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