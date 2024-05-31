Астроном рассказал о причинах участившегося появления НЛО над городами

Чаще всего люди принимают за НЛО входящий в атмосферу космический мусор или пролетающие мимо метеориты, заявил завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Это связано с тем, что человечество сильно «намусорило» в космосе, из-за чего к Земле часто приближаются фрагменты космических аппаратов, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Сейчас в небе много всего летает, и выглядит все очень по-разному. Это могут быть и метеоры, и болиды, это может быть вхождение в атмосферу космического мусора», — отметил астроном.

Также иногда при проверке сообщений об НЛО выясняется, что люди видели обычный китайский фонарик, добавил он. Любые подобные объекты, которые невозможно сразу идентифицировать, ошибочно воспринимаются как угроза, пояснил специалист.

Однако из-за обилия небесных явлений появилась угроза того, что по-настоящему интересное или потенциально опасное событие пройдет незамеченным, поэтому в NASA пришли к выводу о необходимости сбора данных о неопознанных явлениях. Сделать это можно только с помощью наблюдательных сетей и приборной регистрации — полученную с их помощью информацию уже можно будет воспринимать серьезно, заключил Вибе.

Напомним, накануне стало известно о создании в парламенте Японии межпартийной комиссии по вопросам НЛО и неопознанных воздушных явлений. Необходимость таких мер объяснили тем, что неопознанные воздушные явления могут оказаться оружием других стран, представляющим угрозу безопасности Японии. До этого власти страны заподозрили Китай в запуске трех шпионских воздушных шаров над своей территорией с 2019 по 2021 год.

Ранее в Турции очевидцы заметили скопление НЛО после землетрясения.