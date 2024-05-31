Челябинкам в ресторане выдали чек, в котором их посиделки назвали «говнокорпоратом»

В Челябинске посетительницам ресторана выдали чек, в котором их вечеринку назвали «говнокорпоратом». Об этом сообщает «Комсомольская правда Челябинск».

По информации издания, инцидент произошел в ресторане «По чесноку». Женщина рассказала, что они с коллегами пришли в заведение, чтобы забронировать корпоратив на июнь. Посетительницы оплатили предзаказ и получили чек. Однако в чеке они заметили необычную приписку от одного сотрудника для другого.

«Юля, мужайтесь, говнокорпорат какой-то», — сообщалось в чеке, передает издание.

Одна из челябинок поделилась своим возмущением по поводу произошедшего конфуза в соцсетях. Руководство ресторана незамедлительно отреагировало на недовольство клиентов и в качестве извинений подарило им депозит на десять тысяч рублей, который можно потратить в заведении. Кроме того, сотрудника, который написал оскорбительное послание, уволили.

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