«Крокусу» предъявили обвинение об оказании не соответствующих требованиям услуг

По факту теракта в «Крокус Сити Холле» возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда в отношении одного из обвиняемых в теракте.

Согласно постановлению, уголовное дело о теракте было соединено в одно производство с делом, возбужденном 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ.

В тексте не уточняется, есть ли в рамках дела подозреваемые или обвиняемые. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали в четырех подозреваемых в нападении, пытавшихся пересечь российскую границу, позднее — еще нескольких.

Как заявлял сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин, эвакуационные выходы в «Крокусе» во время теракта работали в штатном режиме. По его словам, зал имеет достаточное количество пожарных выходов, но люди, пытаясь спастись, натыкались на запертые двери для персонала.

Ранее ФСБ задержала более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе».