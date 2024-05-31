Вооруженные мужчины напали на охранника продуктового магазина в Москве

На юго-востоке Москвы трое мужчин ограбили магазин сети «ВкусВилл» и ранили охранника. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел 29 мая в торговой точке на Шоссейной улице. По данным издания, в магазин зашел мужчина и вынес оттуда три упаковки суши, не заплатив. Это заметил охранник и проследовал за вором. На улице охранника встретили двое приятелей злоумышленника. У одного из них был нож, которым он ударил преследователя в живот.

Охраннику вызвали скорую, его доставили в больницу, где оказали ему помощь. Его здоровью ничто не угрожает.

Преступники после инцидента сели в автобус и попытались скрыться, но правоохранители задержали двоих из них по горячим следам. Ими оказались 27-летний москвич и 35-летний челябинец.

Ранее мужчина набросился с ножом на людей в московском магазине.