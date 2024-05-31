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Россияне хотят смотреть мультики и скучают по дворовым играм

Rambler&Co: россияне хотят научиться мудрости у Матроскина и дяди Степы

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Jenny Norquist/Global Look Press

Взрослые россияне больше всего скучают по детским играм во дворе и мультфильмам, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, по каким вещам из детства больше всего скучают россияне.

Чуть больше половины опрошенных (42%) больше всего скучают по дворовым играм, а каждый пятый (20%) хочет смотреть мультфильмы целый день. Также 16% россиян скучают по школьным временам, 12% хотят кататься с горки зимой, а 6% скучают по подаркам от родственников без причины.

Также 34% респондентов признались, что регулярно смотрят любимые мультфильмы детства, а 29% смотрят мультики вместе со своими детьми.

Самым популярным мультфильмом из детства (22%) взрослые россияне назвали «Малыш и Карлсон», «Винни-пух» — 20%, «Ну, погоди!» — 17%.

Также респонденты рассказали, у кого из персонажей мультфильмов они бы хотели научиться жизненным мудростям. Ум и смекалку Кота Матроскина из «Простоквашино» выбрали 38% респондентов, милиционера Дядю Степу – 19%, Крокодила Гену – 13%.

Самым любимым саундтреком из детства россияне назвали песню «Ничего на свете лучше нету» из «Бременских музыкантов», второе место заняла «Колыбельная медведицы» из «Умки», а третье – «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» из «Чебурашки».

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 23 мая 2024 года. Всего в опросе приняли участие 9 753 интернет-пользователя.

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