В Рослесинфорге объяснили, как вести себя при встрече с дикими животными в лесу

При встрече с медведем во время передвижения в автомобиле россиянам не стоит высовываться и пытаться его покормить. Об этом RT рассказали в пресс-службе Рослесинфорга.

Вместо этого специалисты рекомендуют сразу же покинуть это место и не делать резких движений. Если медведь пришел на дачный участок, лучше всего закрыться в доме и сообщить о животном в местные органы власти или МЧС. Помимо этого, россиянам не рекомендуют близко подходить к лосихе с детенышами, потому что она может проявлять агрессию. В этом случае можно спрятаться за дерево и издавать громкие звуки, непривычный шум и крики, которые отпугнут их.

При встрече с лисами важно помнить, что они могут быть переносчиком бешенства, подчеркнули в Рослесинфорге. Аналогичную опасность представляют ежи, они также переносят множество инфекций и болезней, в том числе желтую лихорадку, сальмонеллез, лептоспироз, стригущий лишай. В целом эксперты советуют не трогать диких животных и их детенышей.

«То же касается и птиц: не подбирайте выпавших из гнезда птенцов — родители находятся где-то рядом и скоро сами помогут детенышу. Исключение составляют совсем лысые и немощные птенцы. Спасать оперившихся слетков чаще всего не нужно. Также не лезьте в дупла и гнёзда, уважайте чужие жилища. Не нужно подкармливать диких зверей, они быстро привыкают к такой пище и перестают бояться людей, выходят к ним и просят пропитания», — заключили в организации.

Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty) Маргарита Широкожухова до этого рассказала «Газете.Ru», что самая известная опасность диких и бездомных животных — риск заразиться бешенством через укус. Это опасное заболевание, источником которого могут стать любые млекопитающие, уточнила она.

Ранее водителей предупредили о нашествии животных на дорогах Подмосковья.