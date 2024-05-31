Мужчины, выпивавшие на спортплощадке в Петербурге, устроили поножовщину после ссоры

В Петербурге выпивавшие на спортплощадке мужчины устроили поножовщину после ссоры. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на спортивной площадке, расположенной на проспекте Культуры. Двое пьяных мужчин в возрасте 39 лет и 41 года, которые совместно распивали алкоголь, внезапно вступили в конфликт и начали драться. В какой-то момент более молодой участник потасовки достал нож и вонзил его в грудь оппонента.

В результате пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением груди. Сообщается, что у мужчины повреждено сердце. Его состояние оценили как тяжелое.

До этого в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт, который привел к поножовщине. В результате произошедшего оба участника потасовки попали в медицинское учреждение. У обоих диагностировали ножевые ранения, в том числе в области грудной клетки. Здоровью одного из мужчин причинен тяжкий вред.

Ранее устроивший массовую поножовщину в Москве стал фигурантом трех уголовных дел.