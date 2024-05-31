Москвичей предупредили о возможных грозе и граде в первые дни лета

В Москве на выходных ожидается до +29°C, скоротечные грозовые дожди, не исключен мозаичный град. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице первые дни лета пройдут с непродолжительными грозами, местами не исключен град диаметром до 2-3 мм. В субботу и воскресенье по ночам будет не ниже +14-17°C. Днем температура может подняться до +29°C, что на 6-7 градусов выше климатической нормы июня. Такое тепло в Москве в первые дни лета приходит не чаще раза в пять лет, отметил синоптик.

Эксперт добавил, что поверхностный слой воды уже прогрелся до +21°C на реке Москва у города Звенигород. Это чуть теплее, чем на пляжах Сочи, где температура воды в Черном море достигла +20°C.

До этого в Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. «Оранжевый» уровень опасности будет действовать в столице до 18:00 31 мая.

Ранее в России рекомендовали сократить рабочий день из-за жары.