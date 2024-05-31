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Россиянин застрелил полицейского во время проверки документов в Краснодаре

В Краснодаре мужчина застрелил полицейского при проверке документов

В Краснодаре мужчина попытался скрыться, а затем застрелил полицейского при проверке документов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации следствия, инцидент произошел 30 мая в лесополосе в районе поселка Водники краевого центра. Полицейские патрулировали территорию и заметили мужчину, который вел себя подозрительно, а когда тот заметил стражей порядка, то и вовсе попытался скрыться.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить мужчину с целью проверки документов. В этот момент он достал оружие и выстрелил в одного из полицейских — злоумышленник попал ему в живот.

Коллега пострадавшего пресек противоправные действия мужчины, на место вызвали скорую помощь. Правоохранителя с ранением госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.

Стрелком оказался приезжий из Пермского края. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его доставили к следователю. Расследование находится на контроле у главы СУ СК России по региону.

Ранее россиянин обстрелял полицейскую машину из-за друга.

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