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Летевшие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасной аэродром

Направляющиеся в Казань самолеты перенаправляют на запасной аэродром в Самаре

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Shutterstock/Almaz Mustafin

Самолеты, которые направляются в Казань, временно перенаправляют на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Аэропорт имени Тукая временно закрыли на прием и отправку воздушных судов после указания органов управления воздушным движением.

До этого жители Татарстана сообщили о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летящих над регионом. Уточняется, что казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 6:24 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, добавил представитель Росавиации.

Неделей ранее следующие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы: в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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