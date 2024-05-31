В Татарстане заметили летящие беспилотники

Жители Татарстана сообщают о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летящих над регионом, передает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в некоторых районах Казани звучит сирена.

До этого на работу двух аэропортов в Татарстане ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Уточняется, что казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 6:24 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, добавил представитель Росавиации.

23 мая следующие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы: в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары.

До этого над территорией Украины впервые за два года пролетел пассажирский Boeing компании Turkish Airlines. Об этом свидетельствовали данные сервиса FlightRadar.

Ранее аэропорт Воркуты на месяц закрыли для приема самолетов.