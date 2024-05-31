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В Хабаровске нашли более 60 нелегальных мигрантов

МВД: суды в Хабаровске решили выдворить 14 нелегальных мигрантов

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Хабаровске выявили 66 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, местные суды решили выдворить из страны 14 мигрантов.

Во время рейдов полицейские посетили 62 объекта: рынки, торговые комплексы, павильоны общественного питания. Всего сотрудники МВД проверили 186 иностранцев.

Во время проверок полицейские выявили четыре адреса, где иностранцев ставят фиктивно на миграционный учет и составили 118 протоколов за нарушение режима пребывания и незаконное использование иностранных работников.

До этого в Приморском крае полицейские задержали администрацию частной клиники по подозрению в незаконной легализации иностранцев. По информации «МВД Медиа», учредитель, генеральный директор и главный врач медицинского учреждения выдавали мигрантам липовые заключения об отсутствии у обратившихся опасных инфекционных заболеваний. При этом пациенты не проходили осмотр у врача-фтизиатра.

Ранее в Московской области сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.

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