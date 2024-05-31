Велоактивиста арестовали по делу о госизмене

Велоактивист, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес был арестован по делу о госизмене. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В публикации отмечается, что мужчина был задержан в Санкт-Петербурге 28 мая, вечером 30 мая он был помещен в московское СИЗО «Лефортово».

«Фонтанка» уточняет, что несколько автомобилей попытались остановить Мойжеса на набережной Крюкова, однако мужчина поехал дальше. Второй раз те же машины приехали за Мойжесом к дому на набережной Фонтанки, где часто проходят квартирники. Там велосипедиста задержали.

Обвинение против Мойжеса остается в тайне, поскольку дела о государственной измене расследуют в режиме секретности. В статье утверждается, что велосипедист планировал через несколько дней улететь в Германию к родственнице, которую он хотел привезти в Россию на лето. Также говорится, что мужчина активно выступал за платные парковки, на обсуждении этого вопроса в Законодательном собрании Санкт-Петербурга он жаловался, что против него развернули информационную кампанию в связи с его гражданством ФРГ.

Также отмечается, что в ассоциации недавно проходили выборы нового исполнительного директора. В списке кандидатов Мойжеса не было, но на данный момент он числится в должности на сайте «Пошли-поехали». Возможно, окончательные результаты еще не подведены.

До этого мужчину из Челябинска осудили на 13 лет за госизмену в Екатеринбурге.

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