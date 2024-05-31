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В России могут сократить рабочие дни в жаркую погоду

Вице-спикер ГД Чернышов: будет рассмотрен закон о сокращении рабочего дня в жару

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Павел Лисицын/РИА Новости

В России могут сократить продолжительность рабочего дня в жаркую погоду. Внесение такого законопроекта в думу анонсировал вице-спикер нижней палаты российского парламента из рядов ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА Новости.

Соответствующие предложения уже вносил Роспотребнадзор, однако они носят рекомендательный характер.

«Больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагаем сделать их обязательными», — заявил депутат.

Рабочий день предлагается сокращать на один час при температуре воздуха 28,5°C, при температуре от 29°C — на два часа, при 30,5°C и выше — на четыре часа.

До этого в Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. «Оранжевый» уровень опасности будет действовать в столице до 18:00 31 мая.

Специалист сервиса Budu, терапевт Андрей Рябков заявлял, что жара может негативно сказываться на состоянии людей, в том числе повышать температуру тела, что грозит обезвоживанием и серьезными нарушениями работы организма.

Ранее школьник попал в больницу после того, как учительница заставила его стоять на солнце.

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