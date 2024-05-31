В Госдуме предложили запретить строительство микростудий

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил на законодательном уровне запретить строительство квартир менее 28 квадратных метров на территории России. Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо законодательно прекратить плодить микростудии по всей стране… Необходимо проработать законодательно вопрос о прекращении «крошения» жилплощади и продажи несоответствующих нормативам квартир», — сказал Гаврилов.

По словам парламентария, некоторые регионы уже ввели соответствующие ограничения. Так, в Москве минимальная площадь «однушек» не должна быть меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатных квартир — 44 квадратных метров.

Гаврилов призвал распространить нормативы минимальной жилплощади квартир Москвы на другие регионы. Он отметил, что данная инициатива отвечает поручению президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым к 2030 году на каждого гражданина РФ должно приходиться не менее 33 квадратных метров жилплощади, к 2036 году — не менее 38.

Продажа молодым семьям микростудий мешает им создавать многодетные семьи, что противоречит демографической политике руководства страны, добавил депутат.

Ранее психолог предупредила покупателей «микростудий» о появлении хронической усталости от такого жилья.