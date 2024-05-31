Крымский мост временно перекрыли для автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

В публикации отмечается, что движение по мосту временно перекрыто. Тем, кто находится в зоне досмотра и на мосту, посоветовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что въезд в город через Владимирский пост был закрыт.

До этого в Новороссийске прозвучал сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Днем 30 мая Черноморский флот уничтожил в море четыре безэкипажных катера ВСУ.

В ночь на 30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крым, используя не только беспилотники, но и ракеты. По данным Минобороны, были сбиты в том числе восемь оперативно-тактических ракет ATACMS.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут, а работу паромной переправы временно приостанавливали.

Ранее под Новороссийском загорелась трансформаторная подстанция.